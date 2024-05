Calcio, al via la quarta edizione del premio 'Alessandro Rialti'

Firenze, 10 maggio 2024 - Si svolgerà il prossimo 4 giugno la cerimonia di consegna del premio 'Alessandro Rialti' nato nel ricordo del giornalista sportivo fiorentino scomparso il 5 aprile 2020 a 69 anni. Con l'obiettivo di tramandare alle future generazioni il mestiere di raccontare i fatti e, nello specifico lo sport, il premio è giunto alla sua quarta edizione ed è riservato a giornalisti under 45 che si occupano quotidianamente di Fiorentina. A votare, indicando su un'apposita scheda tre preferenze su una lista di candidati selezionati dal comitato 'Amici di Ciccio' ideatore dell'iniziativa, sarà una giuria formata oltreché dai componenti dello stesso comitato anche dai responsabili delle redazioni media locali e nazionali che seguono lo sport e in particolare le vicende del club viola. Dopo i tecnici Claudio Ranieri e Cesare Prandelli nelle passate edizioni questa volta a consegnare il premio sarà Pino Vitale, ex calciatore ed ex dirigente di Rondinella, Lucchese, Spezia, Pisa e Empoli (che ha contribuito a portare fino in Coppa Uefa), ma soprattutto amico fraterno di Rialti. Il 4 giugno la cerimonia di premiazione si terrà alle 11,30 presso l'albero piantato nel ricordo di Rialti giardini di Campo di Marte, vicino allo stadio Franchi di Firenze.