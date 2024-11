Politiche postali. Un ricordo coloratissimo

Morandi

Per coordinare e sviluppare le politiche postali tra le varie Nazioni e Stati Sovrani, dal 9 Ottobre 1874 opera l’Unione Postale Universale (acronimo UPU) che dal 1° Luglio 1948 è diventata un’agenzia specializzata dell’Organizzazione delle Nazioni Unite con sede a Berna alla quale attualmente aderiscono 192 Paesi.

Per ricordare il 150° anniversario dell’istituzione di questo importantissimo organismo, il nostro Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 21 Novembre 2024 ha emesso un coloratissimo francobollo con valore in tariffa B - Zona 3 - 50 g. corrispondente a €. 4,95.

Con questo francobollo - appartenente alla serie tematica “il Senso Civico” - vengono ricordate anche le comunità italiane nel mondo per le quali il collegamento mediante il servizio postale ha svolto e continua a svolgere un ruolo importantissimo garantendo la corrispondenza e l’interscambio della posta tradizionale dei vari Stati con il nostro Paese.

Nella vignetta del francobollo si raffigura la silhouettes di uomini, donne e bambini davanti ad una mappa del mondo aperta su cui vengono contrassegnati con il tricolore e quindi ben evidenziati i luoghi dove sono presenti le comunità italiane, mentre in alto a destra è riportato il logo del 150° anniversario dell’Unione Postale Universale.