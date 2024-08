Poggio Valicaia, incuria e abbandono: "Bando scaduto, manca il gestore"

Era il 2003. Scandicci sotto la spinta dell’allora sindaco Giovanni Doddoli, aveva voglia di emanciparsi dall’idea del borgo di periferia ammantato dal degrado. Così, oltre all’idea del centro Rogers, Giovanni Doddoli puntò anche sull’arte ambientale come strumento per rendere il parco di Poggio Valicaia non solo uno spazio verde in collina, ma un vero e proprio museo a cielo aperto. Come la fattoria di Celle, nel pistoiese, Poggio Valicaia puntava a essere il punto di riferimento per l’arte ambientale nell’area fiorentina. La prima opera fu ‘Cavallo e Cavaliere di paolo Staccioli, poi nel tempo altri artisti quotati lasciarono, grazie a fondi europei, la loro opera nel parco: Dario Bartolini, Maria Dompé, Italo Zuffi, Valentino Moradei Gabbrielli, Gilberto Zorio. Non è rimasto molto dopo vent’anni di quel progetto. Né idealmente né politicamente.

Il parco anzi presenta diversi problemi di manutenzione; siamo andati ieri pomeriggio a fare un giro. E le immagini parlano chiaro. Il parco è sempre un luogo che gli scandiccesi amano, ma le sue condizioni sono piuttosto malconce. Tra staccionate saltate, panchine divelte, servizi che non vanno, l’area dovrebbe essere sistemata. Anche il laghetto non è più a vista, ridotto a una pozza stagnante con la vegetazione che lo ha reso inutilizzabile. E pare tramontata l’idea di fare di questo luogo un centro culturale espositivo, visto che alcune opere sono state danneggiate, tutte non sono adeguatamente segnalate. Il caso è diventato anche politico. "L’amministrazione – ha detto Giovanni Bellosi (Scandicci civica) –dovrebbe riflettere su una struttura che quest’anno non propone iniziative, non ha un punto ristoro aperto. Come si intende rilanciare Poggio Valicaia? Il Parco Museo è stato accantonato?".

"Il bando di gestione – ha detto l’assessore all’ambiente, Saverio Mecca – è scaduto qualche mese fa e la passata amministrazione non ha rinnovato la gestione in attesa che subentrasse la nuova affidando solo la guardiania al vecchio gestore. Nonostante le difficoltà, stiamo già lavorando per invertire la rotta, cercando anche nuove risorse tramite bandi e finanziamenti. Il nuovo bando di gestione non solo assicurerà una manutenzione adeguata e costante, ma anche un rilancio significativo delle attività all’interno del parco. Invitiamo i cittadini a collaborare con noi affinché il Parco di Poggio Valicaia possa tornare un luogo di orgoglio per tutta la comunità".

