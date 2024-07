Pnrr, in città opere per 21 milioni. Incontri pubblici sui progetti

Nelle prossime settimane a Borgo San Lorenzo apriranno diversi cantieri per la realizzazione di importanti opere pubbliche e la nuova giunta ha organizzato un affollato incontro in Municipio sul tema "Progetti e Cantieri Pnrr – Effetti su capoluogo e frazioni". Si tratta di opere per ben 21 milioni di euro, intercettati dalla precedente amministrazione, e che ora quella nuova dovrà seguire nella loro concreta realizzazione.

"Abbiamo ritenuto doveroso – nota il sindaco Leonardo Romagnoli-, aggiornare i cittadini sullo stato di avanzamento di questi progetti. Questo anche in considerazione degli effetti che la loro realizzazione comporterà nei prossimi due anni in termini di variazioni della mobilità, dislocazione di servizi e attività, e anche di costi che incideranno sul bilancio comunale". Stanno così per iniziare i lavori di riqualificazione del "Foro Boario".

L’area sarà rivoluzionata, a cominciare dal tracciato della strada. E si realizzerà un edificio polivalente al posto dell’attuale struttura, con la realizzazione di ampi spazi a parcheggio. L’intervento è diviso in tre lotti, tutti affidati a ditte locali, con un investimento di oltre 3 milioni e 100 mila euro.

Durante i lavori per la nuova viabilità, è prevista la chiusura di via Caduti di Montelungo. Si conta di avere nuova strada e nuovi parcheggi entro novembre. Per il Centro Piscine, che ha ottenuto un finanziamento di 2 milioni e 400 mila euro, i lavori, iniziati ad ottobre, stanno proseguendo, e si ipotizza di avere il nuovo impianto non prima dei primi mesi del 2025.

Al campo sportivo Romanelli invece, terminato il rifacimento degli spogliatoi, sta per avviarsi la demolizione delle tribune, poi ricostruite. Saranno inoltre demolite e rifatte le torri faro. La fine dei lavori – valore 2.600.000 euro - è prevista a dicembre 2025. In questo periodo l’impianto non sarà utilizzabile. Grandi lavori previsti anche per le scuole, a cominciare dall’asilo nido di via Curiel. La vecchia struttura, il nido "Castagno" sarà demolito e completamente ricostruito entro dicembre 2025. Fino ad allora i piccoli saranno trasferiti in tre sezioni allestite all’"Aldo Moro".

Si lascerà intatto e in funzione il vicino nido "Gelso", di più recente costruzione. A Luco sarà creato un "Polo 0 – 6", con la costruzione di un nuovo edificio scolastico – per un costo di 1.320.000 euro -, adiacente alla scuola primaria. Ronta invece avrà la propria scuola primaria. Si prevede di costruirne una nuova di zecca, nello spazio attiguo all’edificio attuale, che poi sarà demolito. I lavori si dovrebbero concludere entro la fine del 2025, per un costo di 2.185.000 €. Altra opera di rilievo è villa Pecori Giraldi: i lavori nel parco sono in corso, per oltre 2 milioni, mentre per la ristrutturazione della villa, costo oltre 3 milioni, il cantiere aprirà a settembre.

Paolo Guidotti