Pitti Bimbo. Edizione 100 per ripartire

Eva Desiderio

Alla Fortezza da Basso va in scena da stamani il Gioco dell’Oca con un percorso di tendenze che tocca quattro piazze dove esploderà la fantasia del Pitti Bimbo, edizione numero 100 dunque momento storico importante ma al tempo stesso (se si legge al contrario) numero 001 perché si tratta di una vera ripartenza. Bisognava rifondare il salone organizzato da Pitti Immagine e ora lo si è fatto cominciando a facilitare i buyer con l’accesso gratuito alla fiera previo accredito. Tutto per venire incontro ad un settore in crisi da alcuni anni che dopo la pandemia non accenna a riprendersi, colpa del calo demografico italiano, della concorrenza delle importazioni a basso costo, dei grandi gruppi che fanno man bassa del mercato costringendo i negozi multimarca alla chiusura. Dunque cento edizioni da festeggiare e un numero zero da testare con gli addetti ai lavori, con 170 marchi in Fortezza per le collezioni dell’inverno 2025-2026, perché "cambia il mercato e cambia Pitti Bimbo" come dice il ceo di Pitti Immagine Raffaello Napoleone che racconta di come alla fiera non si parli solo di abbigliamento e calzature come un tempo, ma si è dilatato l’ambito del lifestyle per l’infanzia e per un’età che va da 0 a 14 anni con arricchimenti di food (sull’onda del successo di Taste), di gioielli, di editoria, di beauty, di accessori vari. Oggi pomeriggio poi ci sarà anche un bel momento di spettacolo e di divertimento col Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna che viene a cantare a Pitti Bimbo i successi senza età dello Zecchino d’oro e nuovi repertori, anche grazie all’accordo tra l’azienda Magil e Monica Mulazzani costumista dell’Antoniano che vestirà i 40 piccoli coristi. Per attrarre compratori si è pensato anche ad una limited edition di tante mini capsule, un modo in più per creare appeal e interesse e stimolare un mercato in sofferenza dal 2019.