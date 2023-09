Piero Armenti a Firenze: “Una perla, ma dovrebbero mettere un biglietto d’ingresso”

Firenze, 26 settembre 2023 – “Il mio viaggio a New York” a Firenze. Piero Armenti è arrivato in città ieri per l’appuntamento con i lettori alla libreria Feltrinelli Red di piazza della Repubblica. Il firmacopie del suo libro “New York metro per metro” è stata l’occasione per l’influencer di tornare in città fra sorrisi, selfie e un giro con un cicerone d’eccezione Wikipedro, ossia Pietro Resta.

Applausi all’ingresso della libreria dove in tantissimi erano presenti. E poi via sulla mitica vespina rosa di WikiPedro per un pranzo in trattoria all’insegna della tradizione fiorentina. Tra aneddoti raccontati dalla guida d’eccezione e una passeggiata in città per l’Urban Explorer Armenti non sono certo mancati i momenti per realizzare i suoi brevi video-sketch. In uno, il più chiacchierato, racconta: “Incredibile: a Las Vegas hanno riprodotto Firenze”. Per concludere, immancabile, cena con la fiorentina.

"Firenze è una perla – scrive sul suo profilo Facebook Armenti – però la stazione è degradata e il flusso di turisti incontrollato. Non si può letteralmente camminare. Considerando gli spazi stretti, dovrebbero mettere un biglietto d'ingresso come a Venezia. Non vedo altre soluzioni, altrimenti si desertificherà e si trasformerà in una Disneyland a uso e consumo dei turisti”.