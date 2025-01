Le scarpe acquistate online sono sbagliate: picchia e rapina il corriere

Firenze, 8 ottobre 2021 - Picchia e rapina il corriere, secondo lui colpevole di avergli portato un paio di scarpe acquistate online del colore errato rispetto a quello che era stato indicato nell'ordine. Una vicenda assurda che adesso vede un diciottenne marocchino di nuovo ai domiciliari.

Sì, di nuovo, perché il ragazzo era già nei guai perché accusato di aver rapinato nei mesi scorsi un coetaneo in piazza Medaglie d'Oro a Firenze insieme ad altri ragazzi. Alla vittima in quel caso erano stati riscontrati danni fisici con una prognosi di sette giorni. Gli erano stati rubati il telefono cellulare e la cintura dei pantaloni.

Adesso questo nuovo episodio, accaduto in luglio. Notato che le scarpe non erano del colore richiesto, aveva immobilizzato l'incolpevole corriere insieme allo zio picchiando il malcapitato che stava facendo le consegne, riprendendo i 140 euro che gli aveva consegnato per le scarpe e portandogli via altre cinquanta euro.

Il giovane, che per l'episodio di piazza Medaglie d'Oro era finito ai domiciliari, era stato poi sottoposto a una misura più lieve, quella della firma di fronte alla polizia giudiziaria. Fin da subito però si presentava in orari difformi da quelli previsti e non ottemperava a quanto imposto. Per questo c'era stato un nuovo aggravamento della pena, con l'obbligo di dimora nel comune di Firenze. Ma dopo la rapina al corriere il giovane è stato posto di nuovo ai domiciliari, unica misura per evitare il rischio di recidiva. A indagare è stato il Nucleo Radiomobile dei carabinieri e a notificare gli arresti domiciliari i carabinieri della Stazione di Firenze Peretola.