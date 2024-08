Pian dell’Isola, la colonica rinasce: "Ora spazi per aziende e cittadini"

La vecchia colonica di Pian dell’Isola rinascerà, aprendo le porte al presente e al futuro della cittadinanza: diventerà un luogo di co-working per giovani del posto, ma anche una struttura per le associazioni, uno spazio per eventi e formazione sempre legati al territorio. Insomma, un incubatore di impresa con aree dedicate alla socialità. Il sindaco di Rignano sull’Arno Giacomo Certosi lo aveva annunciato pochi mesi dopo la sua elezione: quella struttura abbandonata da troppo tempo, ben visibile dalla strada, molto amata dai rignanesi, doveva tornare quanto prima a disposizione della popolazione, con un’attenzione particolare ai giovani. E così è stato, anche se il percorso è stato più difficile del previsto.

Nel 2023 l’amministrazione comunale aveva presentato un progetto alla Regione per ottenere finanziamenti nell’ambito di assegnazione di contributi per interventi di rigenerazione urbana a favore dei Comuni con popolazione fino a 20mila abitanti.

Al primo tentativo, non era rientrata nella graduatoria, ma qualche giorno fa è arrivata la svolta: quest’anno il progetto per la colonica potrà fruire di un contributo.

Per la ristrutturazione dell’edificio occorrono 735 mila euro, dei quali 544 mila arriveranno proprio dalla Regione, il resto da fondi comunali. L’amministrazione di Rignano e il sindaco Giacomo Certosi sono particolarmente soddisfatti "per un’operazione che riguarda un edificio storico del paese inserito in un’area industriale che sta diventando sempre più importante per il tessuto urbano e produttivo del paese".

L’immobile di proprietà comunale è in stato di abbandono da anni e nel passato era tra i beni da alienare. Già ristrutturato negli anni ‘80, pensato come mensa e ambulatorio per la zona industriale, è stato fino al 2010 un ristorante. Una volta chiuso, è stato preso di mira da vandali e ladri, ma ha mantenuto un discreto stato di conservazione strutturale. Negli scorsi mesi, Comune, Vab e cacciatori si sono adoperati per ripulire l’area esterna. Ora può tornare a rivivere. La partenza dei lavori è prevista nel 2025.