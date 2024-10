Passaggio alla Taric. La polemica politica: "Così solo aumenti"

Dopo il gruppo "Insieme per Rignano" anche Italia Viva esprime perplessità sul passaggio del Comune alla Taric ovvero la tariffa corrispettiva per i rifiuti che supera la vecchia Tari. In un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, infatti, Italia Viva scrive parole eloquenti: "Con l’alibi che saranno favoriti i più virtuosi – si legge - i contribuenti con questo nuovo sistema di tariffazione avranno sicuramente un aumento in bolletta e l’unico che ci guadagnerà con questa cambiamento sarà il gestore. Pertanto tutti i consiglieri di opposizione si sono dichiarati contrari a questo aumento ingiustificato di tasse". Intanto, proprio per dare informazioni concrete sull’arrivo della Taric, il Comune e Alia hanno promosso, per questo mese, una serie di assemblee informative che prenderanno il via da domani. Gli incontri sono infatti già fissati per domani alle 18 al Centro Pastorale del capoluogo in piazza XXV Aprile (utenze domestiche) e mercoledì 9 alle 18 al circolo Arci del Cellai (utenze domestiche), mercoledì 16 alle 18 al circolo Arci di Rosano (utenze domestiche), mercoledì 30 alle 14,30 nella Sala del Consiglio del Municipio (utenze non domestiche). Inoltre, al Centro Pastorale del capoluogo da inizio ottobre a prossimo 20 dicembre, sarà attivo un Infopoint di Alia al quale si potranno rivolgere i cittadini per ritirare il nuovo kit aperto il lunedì e il venerdì dalle 8,30 alle 13, 30; il martedì dalle 13,30 alle 18,30. Un invito alla partecipazione "per fare sentire la nostra voce" intanto arriva dal gruppo Insieme per Rignano cheaveva fatto sapere, tra l’altro, di non avere gradito che la maggioranza non avesse consultato o informato i cittadini prima del passaggio in consiglio.