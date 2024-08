Parcheggi, il centro cambia look . Arrivano altri sei posti a pagamento

I lavori della semipedonalizzazione di via Aleardi, spostano nel centro Rogers, sei stalli a pagamento. E’ la giunta con una propria delibera a cambiare l’assetto degli stalli di sosta aumentando quelli a pagamento nella zona di piazza della Resistenza. Oltre ai due parcheggi di via 78° infatti, ci sono strisce blu anche in via Francoforte sull’Oder. Il numero di posti a pagamento è immodificabile, perché è stato oggetto di trattativa con la società che ha realizzato il nuovo centro. Nel project financing è indicato che oggetto della gestione da parte del concessionario saranno 139 posti auto in area delimitata (ovvero fuori dalla sede stradale) e 100 posti auto lungo strada ubicati in via Francoforte sull’Oder , via 78° Lupi di Toscana, via Aleardi, piazza della Repubblica. In pieno cantiere per la semipedonalizzazione, la società di gestione dei parcheggi si è fatta viva indicando che al termine dei lavori in Via Aleardi, di fronte al negozio Coop, e in Piazza Della Repubblica c’erano 21 posti auto a pagamento e non 27 come in precedenza.

Per quanto riguarda il posizionamento dei 6 stalli mancanti la giunta ha individuato la possibilità di posizionarli nella zona in angolo tra la Via Dei Turri e la Via Francoforte sull’Oder, parcheggio di fronte agenzia Bnl, dove attualmente ci sono 7 posti auto in sosta libera. Uno di essi potrà essere riservato alla sosta disabili. Certo così diventa più difficile parcheggiare gratis nell’area del centro città.