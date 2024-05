Pakistan, Brasile e riva d’Arno

Daniela Ballard, Console Generale degli Stati Uniti d’America a Firenze, è entrata a far parte del Dipartimento di Stato nel 2004. Ha prestato servizio all’estero in Pakistan, Brasile e Repubblica Dominicana e all’interno dell’Ufficio economico, del Bureau of International Organizations e del Foreign Service Institute.

Più recentemente, ha ricoperto il ruolo di vicedirettore dell’Ufficio per gli affari regionali e dell’Unione europea dell’Ufficio europeo, fornendo analisi e consulenza in materia di politica economica. È stata anche borsista di politica estera presso l’ufficio del senatore Christopher Coons.

Prima di entrare nel Dipartimento di Stato, Daniela ha lavorato come banchiere d’investimento a New York e San Francisco presso Salomon Smith Barney e Bank of America Securities. Daniela ha conseguito un Master of Science in Strategia di sicurezza nazionale presso il National War College nel 2019.

Si è inoltre laureata alla Wharton School dell’Università della Pennsylvania dove ha conseguito un Mba in Finanza e ha conseguito un Master of Arts in Studi Internazionali presso l’Università della Pennsylvania. Si è laureata magna cum laude al Bryn Mawr College con una laurea in Economia.