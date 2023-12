Orti sociali. E’ aperto il nuovo bando

Nuovo bando per assegnare gli orti sociali, pezzi di terra di cui prendersi cura per far bene all’ambiente e a se stessi. Possono partecipare tutti i residenti maggiorenni nel Comune di Figline e Incisa, purché non abbiano né loro né i conviventi altre terre coltivabili nei confini comunali. Al momento ne sono disponibili solo due in località Scampata: saranno assegnati a pensionati per un periodo illimitato oppure per cinque anni ai non pensionati. Per presentare la domanda c’è tempo fino al 28 dicembre 2023: va compilato il modulo presente sul sito del Comune e portato a mano allo Sportello FacileFIV a Figline o Incisa oppure spedendolo con raccomandata o via mail a [email protected]. L’iniziativa vuole promuovere il benessere e l’attività degli anziani, preservando una parte del territorio dall’abbandono. Per questo la graduatoria viene stilata in base all’età anagrafica, con punteggi aggiuntivi per chi è pensionato, per i cittadini in carico ai servizi socio-sanitari e per anzianità di residenza. Agli assegnatari verrà richiesto il versamento di un contributo annuo dal valore compreso tra 25 e 45 euro, in base al loro Isee. Info: 055.9125248.

Manuela Plastina