Orti sociali a secco. Scarseggia l’acqua per l’irrigazione

Orti sociali del Vingone, problemi per l’irrigazione. Si lamentano gli assegnatari degli spazi per una serie di problemi che ancora non sono stati definitivamente risolti. Tutto è cominciato un anno fa quando la cisterna interrata si è rotta, spezzando le tubazioni. "Per mesi – racconta uno degli ortisti – l’acqua dell’acquedotto è andata sprecata, quindi è stato obbligatorio sostituire le parti danneggiate. Nel 2023 l’ufficio tecnico comunale riferiva che dovevano trovare le risorse per l’acquisto e la sostituzione. Poco prima della Pasqua 2024 la ditta incaricata ha interrato la nuova cisterna, non a regola d’arte poiché poche ore dopo il terreno ha ceduto nuovamente facendola inclinare di almeno 30 gradi". Per oltre un mese, raccontano agli orti, la cisterna è rimasta tale e quale. Gli allacci sono stati fatti nei primi giorni di giugno, ma non c’è pressione per irrigare i 36 orti. Un paio di rubinetti sono all’asciutto, quindi le centraline non si attivano per innaffiare.

La richiesta degli ortisti è semplice: intervenire in maniera efficace per ripristinare le condizioni di partenza e avere un’adeguata irrigazione negli orti sociali. Possibilmente senza perdere tutto il raccolto.