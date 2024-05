Operatori di teatro per i centri estivi

L’associazione culturale Il Paracadute di Icaro cerca per la stagione 2024 operatori di teatro, danza, musica e arti grafiche per i centri estivi a Firenze. Le figure professionali saranno impiegate per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

L’offerta è aperta alle persone che hanno già un’esperienza nel ruolo ricercato e che soprattutto amano lavorare a stretto contatto con i bambini. I candidati ideali hanno le abilità necessarie per poter trascorrere del tempo con i più piccoli.

Per inviare il proprio curriculum e

candidarsi all’offerta si può scrivere alla seguente mail: [email protected].

Per maggiori informazioni si può anche contattare il numero 329 7115869.