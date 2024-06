Oggi ingresso gratis al Museo archeologico per vedere la Chimera

Oggi per la Festa della Repubblica l’ingresso in tutti i monumenti, musei, gallerie, parchi e giardini monumentali dello Stato è gratuito, per iniziativa del ministero della Cultura. E’ in programma anche la nuova edizione di ’Appuntamento in Giardino’, patrocinata dal ministero della Cultura e da ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Come di consueto molti dei luoghi della cultura statali della Direzione regionale Musei nazionali Toscana e i nuovi musei autonomi del MiC diffusi su tutto il territorio regionale saranno aperti gratuitamente con le mostre temporanee ancora in corso, visite tematiche e iniziative.

A Firenze sarà possibile visitare il Museo archeologico nazionale, celebre per le sue collezioni e per lo straordinario bronzo etrusco della Chimera che prossimamente sarà protagonista assoluto della mostra che si terrà ad Arezzo in occasione dei 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari. Aperti come sempre gratuitamente il Cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi e straordinariamente il Cenacolo di Sant’Apollonia.

Si potranno visitare i tesori dei parchi storici e delle Ville medicee fuori porta come Poggio a Caiano, Castello, Petraia e Cerreto Guidi e a Firenze il Parco di Villa il Ventaglio.

Inoltre, in occasione dell’iniziativa Appuntamento in Giardino, che quest’anno ha come tema "I cinque sensi in giardino", alle 11 e alle 12 sarà possibile partecipare alle visite guidate, a cura del personale, al giardino e al "Piano della Figurina" della Villa medicea della Petraia, mentre per tutto il giorno nel giardino della Villa medicea di Cerreto Guidi i visitatori potranno immergersi in un percorso multisensoriale per scoprire i suoni i colori e i profumi della natura grazie alla vegetazione presente e ad alcune decorazioni floreali create per l’occasione.