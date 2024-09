Nozze d’oro, l’omaggio del Comune

Amore e commozione hanno riscaldato ieri pomeriggio l’Arena all’aperto del Teatro comunale Garibaldi per una festa che è diventata un appuntamento dedicato ai sentimenti più puri e duraturi: 85 coppie sono state invitate dall’amministrazione comunale a ricordare insieme il loro cinquantesimo anniversario di matrimonio. Le coppie, tutte sposate nel 1974, si sono date appuntamento nel cuore di Figline per ricordare quel giorno e ciò che negli anni ne è scaturito. Non tutti hanno potuto essere presenti, magari per qualche acciacco di salute, ma la festa è stata collettiva, dell’intera comunità. Il sindaco Valerio Pianigiani e il vicesindaco con delega al sociale Federico Cecoro hanno consegnato a ogni coppia una pergamena celebrativa. Per tutti poi c’è stato il momento della "foto ricordo" a cura del Circolo fotografico Arno con l’accompagnamento musicale è stato affidato a Sara Ciari, Francesca Gullo e Franco Berti della Scuola Schumann.

Gli sposini d’oro potranno ritirare gratuitamente una copia della foto di questa bella giornata dal 14 ottobre in municipio. Nello stesso luogo saranno consegnate anche le pergamene a chi non ha potuto essere presente ieri, potrà avere la sua pergamena.

Manuela Plastina