"No all’autonomia differenziata"

Autonomia differenziata, la giunta guidata da Sara Funaro ha firmato in blocco, nel tardo pomeriggio di ieri, in favore della promozione un referendum contro la legge. "Mentre la destra spacca il Paese – si legge in queste ore nella pagina Facebook ufficiale del Pd nazionale che sta promuovendo la mobilitazione – e divide le italiane e gli italiani in cittadini di serie A e cittadini di serie B, la nostra comunità è al lavoro per raccogliere le firme in tutta Italia e dire no a una riforma che taglia i servizi, privatizza il servizio sanitario nazionale e attacca l’istruzione pubblica, aumentando le diseguaglianze.