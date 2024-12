Nicolosi al Festival della liuteria. Due eventi con il grande pianista

Allievo di Vincenzo Vitale e tra i massimi cultori della scuola pianistica napoletana, Francesco Nicolosi torna al fianco dell’Orchestra da Camera Fiorentina, oggi e domani (ore 21) all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, a Firenze. La direzione è affidata a Giuseppe Lanzetta, fondatore e anima della compagine. Al centro delle serate sarà il ’Concerto per pianoforte n. 20 in re minore, K 466’ di Wolfgang Amadeus Mozart, tra le pagine che hanno contribuito al mito ottocentesco di un Mozart notturno e protoromantico. Completarà il programma la quinta sinfonia di Ludwig van Beethoven, partitura che rimanda al carattere passionale e tempestoso del compositore, una musica che "muove le leve del terrore, del brivido, del dolore, e per questo suscita quel palpito di infinita nostalgia che è l’essenza stessa del romanticismo", come chiosò lo scrittore e critico musicale Ernst Theodor Amadeus Hoffmann nel 1810, a pochi mesi dal debutto a Lipsia. Nicolosi è vincitore di concorsi prestigiosi – tra gli altri, il Concorso Internazionale d’Esecuzione Musicale di Ginevra, nel 1980 – ed è ospite dei maggiori festival internazionali.