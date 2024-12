Solidarietà e divertimento: a Firenze un weekend dedicato agli animali e alla beneficenza

Firenze, 13 dicembre 2024 – Ci aspetta un fine settimana all'insegna della solidarietà, con iniziative che vedono protagonisti sia gli animali che le persone più fragili. Da non perdere l'apertura straordinaria del parco degli Animali e la nona edizione della "Babbonatalata", l'ormai tradizionale sfilata di Babbi Natale in moto per le vie della città.

La "Babbonatalata", organizzata dall'associazione culturale Classic Special Firenze, è un evento benefico che punta a sensibilizzare e raccogliere fondi per realtà come Caritas, Helios Odv, Admo Firenze, Associazione AlpaHa Onlus e lo stesso parco degli Animali. La manifestazione, che quest'anno si svolgerà domenica 15 dicembre, prevede la sfilata di numerosi motociclisti vestiti da Babbo Natale, per la gioia dei più piccini.

Per l'occasione, è stato istituito un unico punto di raccolta di materiale benefico, attivo sabato 14 dicembre in piazza Ferrucci dalle 10 alle 18.

Ad accompagnare la "Babbonatalata" torna anche l’apertura straordinaria del parco degli Animali a Ugnano, che nei giorni 14 e 15 dicembre sarà accessibile per far conoscere ai fiorentini gli amici a quattro zampe in cerca di una casa.

«Con l'occasione della festa dei doni e della Babbonatalata si può visitare il Parco degli Animali e conoscere i cani senza padrone che qui sono ospitati – spiega la vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani -. Un momento bello per stare vicino agli animali del parco, il nostro fiore all’occhiello, che ogni anno ospita una media di 100 cani e che altrettanti ne riesce a dare in adozione».

E l'assessore al welfare Nicola Paulesu: «Un evento che unisce solidarietà e divertimento e vede lavorare in sinergia tante realtà impegnate a dare una mano alle persone più fragili».

Babbo Natale, domenica prossima, sarà protagonista anche al parco di San Donato. Prima, dalle 15 alle 17, farà tappa al Christmas Village, dove c’è la pista sul ghiaccio, e poi dalle 17 regalerà sorrisi e tante caramelle a tutti i bambini che parteciperanno al pomeriggio natalizio organizzato dall’associazione Piazza San Donato in via del Fiorino 17.