Natale, si accendono le luci

Si accende domani il Natale di San Casciano con via ufficiale fissato alle 17,30.

In realtà però, le luci natalizie sono state accede simbolicamente nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne come segnale collettivo. Domani Comune, il Centro Commerciale Naturale "La Dolce Gita", con il presidente Tommaso Casagrande e Pro Loco di San Casciano, guidata da Stefano Mori, inaugureranno l’avvio delle feste con l’accensione degli alberi e dei festoni. La sinergia attivata ha visto la collaborazione dei commercianti del centro commerciale naturale che hanno sostenuto e reso possibile l’illuminazione natalizia.

Le luminarie, realizzate anche con il contributo di ChiantiBanca, saranno accese tutte le sere dalle 16.30 alle 1.30 di notte, fino al termine delle festività.