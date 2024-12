Musica, storia e potere per scoprire Palazzo Vecchio

Domenica 8 dicembre (ore 15) torna l’appuntamento con ’Musei in Musica’, il progetto sviluppato dai Musei Civici Fiorentini, Mus.E e dall’orchestra filarmonica La Filharmonie, per favorire un approccio multidisciplinare al patrimonio culturale, che prevede per Palazzo Vecchio un’occasione speciale. L’esecuzione musicale ispirata al palazzo – divenuto residenza medicea dal 1540 – sarà infatti intervallata dal racconto di uno dei massimi esperti delle musiche di corte, ovvero Philippe Canguilhem. Il professore di musicologia presso il Centre d’études supérieures de la Renaissance dell’Università di Tours, la cui ricerca si concentra principalmente sulla vita musicale nell’Italia del XVI secolo, ha appena pubblicato il libro ’À l’ombre du laurier. Musique et culture à Florence, 1530-1570’, che si propone di mettere in luce il ruolo della musica nel sistema culturale dei primi duchi di Firenze, Alessandro e Cosimo I de’ Medici. L’osservazione della vita musicale fiorentina in quel periodo rivela i profondi cambiamenti nelle strutture di potere, nelle reti sociali e nei riferimenti culturali. Seguendo un piano cronologico, il libro d Canguilhem si concentra su alcune figure chiave che attraversano l’intero periodo: i pittori Agnolo Bronzino e Giorgio Vasari, gli scrittori e accademici Benedetto Varchi, Antonfrancesco Grazzini e Giovan Battista Strozzi, le cui collaborazioni e amicizie con i musicisti fiorentini hanno lasciato molte tracce.