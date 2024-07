Museo, condizionatori in arrivo. Spunta un contributo straordinario

Museo del Gamps a Badia a Settimo, arrivano i climatizzatori. Dopo l’appello che il presidente dell’associazione, Simone Casati aveva lanciato sul nostro giornale, sono arrivate le risposte. "Gli appelli – ha detto Casati (nella foto) – a volte servono. Come associazione vogliamo esprimere gratitudine nei confronti del Banco Fiorentino per il contributo che ci permette di fare fronte alla spesa per climatizzare il nostro museo. Il loro supporto è stato fondamentale per garantire un ambiente confortevole ai nostri visitatori e per la conservazione delle nostre preziose collezioni. Un ringraziamento va anche al Comune di Scandicci per la straordinaria velocità con cui ha concesso il nullaosta per l’inizio dei lavori di messa in opera. L’efficienza amministrativa ha permesso che i lavori iniziassero senza ritardi, dimostrando grande attenzione e sensibilità verso le necessità del nostro Museo". L’ultimo ringraziamento, Casati l’ha voluto esprimere alla ditta ha eseguito i lavori.

"Un grazie – ha detto ancora il presidente del Gamps – alla ditta GM Impianti elettrici. La loro capacità e la rapidità di esecuzione dei lavori sono stati determinanti per il successo del progetto". L’obiettivo è organizzare una serata al Museo per ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la miglioria al museo, che adesso è in grado di accogliere visitatori, che dovranno ‘sudarsi’ la visita solo per trovare una data utile all’ingresso. Da mesi ormai infatti ogni iniziativa del Gamps, registra il tutto esaurito con visitatori che arrivano anche da fuori regione.