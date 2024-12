Museo Byron e Risorgimento, fra arte e storia

E’ una pagina speciale quella che il mondo sta leggendo in queste settimane su Ravenna, sulla sua straordinaria storia risorgimentale e sull’intreccio letterario, sentimentale e ideale con Lord Byron. E sono 160 pagine quelle che raccontano tutto questo nel Libro Strenna del Natale 2024 di Cassa di Ravenna, Banca di Imola, Banco di Lucca e del Tirreno e Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. "Dal Museo Byron al Museo del Risorgimento" è il libro, curato da Donatino Domini e Claudia Giuliani ed edito da Minerva, che dipinge "l’atmosfera emozionale che fa di Palazzo Guiccioli il Museo più moderno e inclusivo" hanno scritto nella prefazione i presidenti delle tre banche Antonio Patuelli, Giovanni Tamburrini e Sergio Ceccuzzi ed il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Ernesto Giuseppe Alfieri.

Il profilo alto e qualificato dei saggi aiuta a capire la meraviglia e i segreti di un Palazzo in cui la magia dell’epoca ottocentesca si specchia nel capolavoro dei restauri e del recupero funzionale dello stabile. Andrea Casadio tratteggia i personaggi di Palazzo Guiccioli nell’Ottocento, Francesca Lui propone il ritratto di Lord Byron contestualizzato al Palazzo, Claudia Giuliani svela i ricordi sentimentali di Teresa Gamba e la loro storia, Donatino Domini recupera la visione sinottica del Risorgimento che fa da scenario a Byron ed al Palazzo. "Il volume - chiosano il presidente del Gruppo La Cassa di Ravenna Antonio Patuelli e il presidente della Fondazione Ernesto Giuseppe Alfieri - è un tributo ai Musei Byron e del Risorgimento ed un grande omaggio a chi vi ha lavorato per anni ad iniziare dalla Soprintendenza alle Belle Arti di Ravenna per continuare con coloro che con professionalità hanno reso possibile questo sogno".