Musart chiude il festival con i Pooh

Gran finale oggi con i Pooh al Parco Mediceo di Pratolino per Musart Festival Firenze 2024. Si recupera la data prevista per lo scorso giovedì 25 luglio, posticipata per una forma influenzale che ha colpito un componente della band. Da “Tanta voglia di lei” a “Parsifal”, a “Dammi solo un minuto”… Quasi tre ore di live in cui Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli ripercorreranno i loro grandi successi,

I biglietti – posti numerati da 46 a 92 euro – sono disponibili sul sito ufficiale del festival www.musartfestival.it, su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Disponibile anche la formula Gold Package che, al biglietto di primo settore, aggiunge catering con buffet e, prima dello spettacolo, visite guidate al Parco Mediceo. Restano validi i biglietti con la data del 25 luglio.