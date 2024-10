Morello è più vicino grazie al Cai. Inaugurato il nuovo percorso

"Da Sesto a Monte Morello" scoprendo, lungo l’itinerario, inaspettati tesori e apprendendo notizie sulla storia di Sesto. È stato presentato ieri mattina il percorso nato grazie ad un progetto di bilancio partecipato che risale al 2021 e che ha visto protagoniste una rete di associazioni: "Si tratta – spiega Stefano Rolle della sezione del CAI di Sesto – di un cammino dal dislivello di 900 metri che parte da piazza Ginori, nel centro cittadino, per arrivare a Poggio all’Aia a Morello, percorribile in circa tre ore e mezzo. Lungo il percorso sono stati installati una serie di pannelli relativi alla storia di Sesto, ad esempio sulla toponomastica, sulla Resistenza, sulla nascita del Club alpino italiano in questa zona, e indicazioni legate alla segnaletica.

Il progetto poteva essere presentato solo da singoli cittadini ma, una volta approvato e finanziato per 35mila euro dall’amministrazione comunale, è stato realizzato in collaborazione con tante realtà: insieme al CAI, La Racchetta, la Pro Loco di Sesto, la cooperativa La Fonte, Legambiente".

Il progetto – spiega l’assessore all’Ambiente Beatrice Corsi – "era rimasto un po’ fermo perché si erano evidenziati degli intoppi dovuti al fatto che il percorso insiste anche su aree private. Per fortuna alla fine le difficoltà sono state risolte ed è potuto nascere il percorso che potrà essere importante non solo per i sestesi ma anche in chiave turistica per far conoscere in una maniera particolare, fra la natura e la storia, il nostro territorio. Fra l’altro l’ulteriore valore aggiunto è la rete che si è creata per il progetto fra le associazioni che costituiscono una ricchezza fondamentale per Sesto viste anche le risorse sempre più limitate dei Comuni". Per far conoscere questo ma anche i tanti percorsi tematici che interessano il comprensorio di Monte Morello (tra l’altro l’anello delle fonti, la Valle del Terzolle e di Chiosina, i due percorsi per bambini EsploraMorello solo per citarne pochi) – ha aggiunto fra l’altro Alessandro Gamannossi presidente del CAI di Sesto "attualmente stiamo lavorando ad un progetto che prevede la descrizione nei dettagli di tutti gli itinerari sul nostro sito Internet per dare modo anche a chi non è di Sesto di studiarli e magari di venirli a scoprire". Iniziativa, questa, che dovrebbe essere condivisa con la Pro Loco.

Sandra Nistri