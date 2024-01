Monte Morello . Rinnovata la segnaltica grazie al club Alpino

Anche in inverno la Sezione del Club AIpino Italiano di Sesto continua l’opera di rinnovamento della segnaletica di Monte Morello. In particolare, dopo la messa in opera dei cartelli che identificano i sentieri dedicati alla mountain bike, sono state poste nuove indicazioni, lungo i sentieri MTB in discesa, per segnalare agli escursionisti a piedi che si trovano su un percorso per biker. Altri cartelli, collocati lungo i sentieri CAI, ricordano invece a chi è sulle due ruote di procedere a velocità moderata e dare la precedenza agli escursionisti a piedi. "Si tratta di un’azione voluta e dovuta – sottolinea Mirko Banchi del CAI di Sesto – vista la presenza sempre più numerosa di biker che frequentano la rete sentieristica sul comprensorio di Morello. La nuova segnaletica, che sostituirà quella già in essere, è molto più visibile e leggibile". "Eccezionalmente, rispetto ad altri comprensori, su Monte Morello – precisa il vicepresidente del Cai Alessandro Gamannossi – le reti sentieristiche per gli escursionisti a piedi e per i biker sono ben distinte, appunto per agevolare la pacifica condivisione del territorio".