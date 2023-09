Maxi finanziamento per la ex Gkn. Sei milioni dagli investitori segreti

Sei milioni di euro, messi a disposizione da un gruppo di investitori "istituzionali", vanno ad aggiungersi ai 500mila euro di capitalizzazione da parte della cooperativa Gff, formata da lavoratori della ex Gkn. La cifra è stata comunicata ieri nel corso di un incontro in Regione voluto dagli stessi lavoratori dell’azienda di Campi. Quella di ieri, infatti, come spiegato in una nota della Rsu ex Gkn, è stata l’occasione per presentare ufficialmente il protocollo siglato tra la neonata cooperativa e gli investitori che si sono resi disponibili, i cui nomi però restano ancora "top secret".

Il primo socio finanziatore sarà la Soms Insorgiamo, con 150.000 euro provenienti dal crowdfunding della scorsa primavera, che verranno immessi nella capitalizzazione della cooperativa, mentre gli altri soggetti, fra realtà solidali e singoli, hanno già iniziato ad aderire. La campagna "100X10000" va però oltre i 500mila euro previsti dal protocollo, ponendosi appunto l’obiettivo di un milione di euro. "Complessivamente siamo ancora lontani dal fabbisogno necessario per la realizzazione del piano industriale - dichiara la Rsu ex Gkn, che inoltre chiede l’immediata convocazione di tutti i tavoli istituzionali, a partire da quello ministeriale - ma queste cifre tolgono ogni alibi a chiunque. La reindustrializzazione dal basso è una certezza, l’obiettivo è fare della fabbrica di Campi Bisenzio un polo delle rinnovabili e della mobilità leggera, uno degli esperimenti produttivi e sociali più avanzati d’Europa".

E la Regione, rappresentata ieri da Valerio Fabiani, consigliere di Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali, cosa dice? "Oltre a esprimere apprezzamento per la proposta presentata, abbiamo scritto al ministro del Made in Italy Adolfo Urso e al sottosegretario Fausta Bergamotto, chiedendo la riconvocazione con urgenza del tavolo nazionale di crisi per Qf Spa ex Gkn con tutte le parti interessate. Recentemente la giunta ha inoltre deliberato nuove misure rivolte ai lavoratori coinvolti in crisi aziendali che verranno illustrate al tavolo interistituzionale del 21 settembre".