Maratona oratoria davanti al tribunale per fermare i suicidi nelle carceri. Le parole di avvocati e magistrati

Anche a Firenze fa tappa la maratona oratoria per fermare i suicidi nelle carceri, indetta dalla Unione delle Camere penali. "Vogliamo dare voce a chi non può parlare di ciò che avviene negli istituti di pena - ha detto l’avvocato Luca Maggiora, presidente della Camera penale di Firenze -. Da inizio dell’anno 44 persone si sono tolte la vita per problematiche legate alla detenzione. Chi è legittimamente detenuto deve scontare la pena in condizioni umane e non degradanti". Tra i magistrati, significativa la testimonianza di Angela Fantechi, gip del tribunale di Firenze: "Per un paese civile è intollerabile che 44 persone si siano tolte la vita in una cella". Intanto, l’Unione Camere penali ha indetto tre giorni di astensione: dal 10 al 12 luglio.