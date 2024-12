Maratona musicale al Parc delle Cascine: Emong e Rodari Connection in scena

Prosegue la maratona musicale firmata da Toscana Produzione Musica al Parc delle Cascine con alcuni degli artisti più interessanti sulla scena contemporanea tra jazz, elettronica e world music.

Stasera alle 19 suonano gli Emong, il quartetto guidato dal chitarrista Michele Bonifati, con Cristiano Arcelli al sassofono, Evita Polidoro alla batteria e Federico Pierantoni al trombone, per presentare l’ultimo disco ’Three Knots’.

Alle 21 Rodari Connection, il progetto di Valentina Fin e Federica Furlani – in arte Effe Effe – connesso all’immaginario delle ’Favole al Telefono’ di Gianni Rodari.

Si chiude domani alle 19 con ’Solenne’, il nuovo disco del flautista, bandoneonista e compositore Carlo Maver, e alle 21 performance ’Un anno sull’Altipiano. In guerra qualche volta abbiamo anche cantato’, in cui Pietro Lussu, nipote di Emilio Lussu, riscopre l’immortale opera del nonno e la interpreta insieme all’attore cagliaritano Felice Montervino in un reading musicale mozzafiato.