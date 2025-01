Manutenzione stradale. Chiude via del Mocale. Occhio alle deviazioni

Per lavori di manutenzione stradale di via del Mocale, è prevista la chiusura della via fino a domani. L’interruzione interessa il tratto dall’incrocio di via Naldini e di via Roma. Questo comporta l’inversione del senso di marcia del tratto cittadino di via Cassia. La chiusura si è resa necessaria per alcuni lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale. Il Comune di Barberino Tavarnelle fa sapere che ci saranno provvedimenti per la regolamentazione del traffico e della sosta con rimozione forzata in via Roma nel tratto tra Sant’Anna e l’incrocio con la Sp 101. Inoltre obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che da piazza Cresti si immettono su via Roma. Inversione del senso di marcia anche in via IV Novembre e viale Rimembranza. Deviato anche il percorso dei bus.