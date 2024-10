Lotta all’evasione da mezzo milione: "Una questione di giustizia sociale"

Il Consiglio comunale di Scarperia e San Piero ha deciso alcune variazioni di bilancio, che consentiranno una serie di nuovi interventi, in diversi settori dell’attività comunale. E nella variazione approvata c’è anche un’altra voce significativa. La più consistente e stavolta in entrata. Si tratta dei proventi del recupero dell’evasione. In un anno sono stati recuperati oltre 530mila euro, e stavolta si incamerano 206mila euro di recupero per Imu e Ici non pagata, 50mila euro per la Tari e 30mila euro per il recupero del Canone unico patrimoniale.

"L’amministrazione comunale – nota l’assessora Marta Cappelli – sta investendo molto sul recupero dell’evasione, e questo fin dalla fusione dei due comuni. Devo dire che gli uffici stanno facendo un ottimo lavoro: abbiamo chiesto loro di concentrarsi su questo aspetto anche per una questione di giustizia sociale. È giusto che questi soldi siano impiegati a vantaggio dell’intera comunità". Gli ultimi recuperi non sono stati ancora destinati, mentre con la variazione si sono già individuati altri obiettivi. Tra questi 100mila euro sono per la mensa scolastica: si copriranno i maggiori costi dei pasti, per continuare a garantire la qualità dei cibi. E si utilizzeranno oltre 10mila euro per il trasporto alunni e la sorveglianza.

Vari interventi riguardano gli impianti sportivi: 75.000 euro per la riqualificazione del campo da calcio a cinque a ’Le Cortine’, 15mila euro per il campo da pickleball a San Piero a Sieve, collegato al riqualificato impianto da tennis. E con 100mila euro per migliorare l’illuminazione pubblica si interverrà anche sulle torri faro del campo da calcio principale a San Piero. 190mila euro sono poi destinati alla riqualificazione del muro esterno di Villa Adami, un intervento necessario per la sicurezza e il decoro del paese, infine 20mila euro saranno per la manutenzione straordinaria dei cimiteri minori, e oltre 42mila euro per interventi di efficientamento energetico all’Istituto scolastico.

Paolo Guidotti