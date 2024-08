Lite per i clienti con un autista Ncc: tassista ferito

Firenze, 31 agosto 2024 – Continua la ’guerra’ per i clienti tra tassisti e conducenti di Ncc. Ieri sera dopo le 22, al Piazzale Michelangelo, la situazione sarebbe degenerata tanto che un tassista fiorentino, al culmine di un alterco, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale di Ponte a Niccheri per gli accertamenti del caso.

In base a una prima ricostruzione, adesso al vaglio delle forze dell’ordine, il tassista sarebbe stato spintonato e buttato a terra dall’autista del servizio Ncc. Sul posto è intervenuta anche la polizia.

"La situazione sta degenerando" tuona Claudio Giudici, tassista fiorentino, presidente nazionale Uritaxi e di 4390 Taxi Firenze. "Sono accaduti tre fatti simili nel giro di un’ora, tra il Piazzale e piazza Tasso. In tutti e tre i casi gli Ncc arrivavano da fuori: Pigliano, Prato e Ponsacco. E per tre volte hanno ’soffiato’ clienti ai tassisti" continua Giudici. Dal canto loro, le associazioni di categoria del noleggio con conducente hanno sempre affermato che le chiamate e i loro interventi sono regolari, ma la tensione tra le due categorie resta alta.

"Sull’episodio del collega finito in ospedale ancora abbiamo pochi dati, ma la polizia è intervenuta sul posto e sarà fatta denuncia" prosegue Guidici che su una cosa non ha dubbi. "I tassisti sono stanchi di questa situazione: gli Ncc stazionano in ogni parte della città. E non potrebbero farlo, se non quelli con licenze regolarmente rilasciate da Palazzo Vecchio. Questi autisti portano via i clienti e lo fanno sbeffeggiando pure i tassisti" denuncia Giudici che confida in un pronto intervento del Comune. "C’è il serio rischio che il problema diventi di ordine pubblico" conclude. La scena di ieri sera è avvenuta davanti agli occhi di turisti e fiorentini che si sono visti, loro malgrado, uno spettacolo poco degno di una città come Firenze. Lievi le ferite riportate dai contendenti, più profonda, forse, la ferita, lasciata sulla pella della città.