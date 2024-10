L’incubo dei furti. In trasferta dal Nord a caccia di appartamenti. Arrestata la banda

di Rossella Conte

Arrivavano dal Nord dello Stivale per poi spostarsi tra i quartieri dell’Isolotto e di Bellariva a caccia di appartamenti da svaligiare. Con disinvoltura si aggiravano tra i locali delle zone per carpire informazioni sulle vittime prescelte e sui loro spostamenti. Ma la banda di topi di appartamento "pendolari" non l’ha fatta franca. Il loro viaggio questa volta è finito nel carcere di Sollicciano.

Sono stati infatti fermati dalla polizia tre uomini di età compresa tra i 39 e 48 anni tutti di origine cilena, ritenuti in concorso e a vario titolo i presunti autori di un furto aggravato in appartamento messo a segno la scorsa settimana nel quartiere fiorentino dell’Isolotto. Sulla base dell’ipotesi investigativa, arrivati dal Nord Italia, senza invito dei proprietari, avrebbero visitato l’appartamento in questione e, dopo averlo messo a soqquadro, portato via del denaro contante, gioielli e alcune borse da donna di famosi brand della moda.

Sulla vicenda ha subito indagato la squadra mobile di Firenze che, tra le altre cose, ha passato immediatamente al setaccio le telecamere di videosorveglianza cittadina. Gli agenti hanno visionato frammento dopo frammento ogni singola immagine fino a stringere il cerchio sui tre uomini. Infatti, gli agenti della Sezione reati contro il patrimonio sono rapidamente riusciti a delineare così la fisionomia delle tre persone sospettate di essere i materiali autori del colpo, avvenuto forzando la porta finestra della cucina dell’abitazione.

Ulteriori sviluppi nelle indagini hanno poi portato gli investigatori a individuare anche l’autovettura utilizzata dagli indagati, ovvero un’auto presa a noleggio. Nelle 48 ore successive le pattuglie, impegnate in specifici servizi di prevenzione ai reati predatori, hanno rintracciato proprio lo stesso mezzo con a bordo gli indagati mentre si aggiravano in zone residenziali della città, tra via Aretina a via Baccio da Montelupo.

La polizia li ha pedinati e non appena i ladri pendolari hanno imboccato l’autostrada in direzione Nord, gli agenti sono entrati in azione fermandoli. I tre sono stati successivamente accompagnati al carcere fiorentino di Sollicciano. Continua quindi il giro di vite che la polizia ha adottato nei confronti dei ladri d’appartamento: ieri, in viale Mazzini, gli agenti di una volante, insospettiti dai comportamenti, hanno seguito tre persone che, secondo le prime indiscrezioni, avevano messo a segno un colpo in una casa. Alla vista delle divise, gli individui si sono dati alla fuga. Nelle fasi concitate dell’inseguimento a piedi, un agente è caduto, riportando un trauma al braccio .