Le società del territorio si presentano. Acciaiolo: torna la festa dello sport

Il primo weekend di settembre, Scandicci come di consueto lo dedica allo sport. Appuntamento al parco del castello dell’Acciaiolo sabato 7 e domenica 8 per i cittadini di tutte le età. Il programma prevede per tutti l’opportunità di conoscere le associazioni sportive del territorio, grazie all’evento organizzato da Comune, Città Metropolitana di Firenze e da Uisp Sportpertutti delegazione Scandicci Firenze. Per l’occasione sarà chiusa anche via Pantin, in modo da poter ospitare stand e passaggio dei cittadini che potranno camminare senza il patema delle auto.

La chiusura della strada, nel tratto tra via Acciaiolo e via Leoncavallo, è stata fissata dalle 11 di sabato 7 fino alle 22 di domenica 8. Oltre al divieto di transito (eccetto residenti e autorizzati) è previsto anche il divieto di sosta con rimozione forzata sulle 24 ore.

La festa dello sport permette ai cittadini anche di provare le varie discipline gratuitamente, e prendere informazioni in vista dell’avvio dell’anno scolastico per far praticare lo sport ai propri figli. E’ proprio attraverso la prova, se non c’è una passione specifica, che i ragazzi possono trovare l’attività fisica che è loro più congeniale. Dagli sport di squadra, a quelli individuali, dallo sport di contatto agli allenamenti in solitaria. La festa metropolitana, arrivata alla sua terza edizione in città, è diventata una vera e propria tradizione che coinvolge non solo le società cittadine, ma anche le associazioni di volontariato che prestano supporto all’evento