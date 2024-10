Lavori per l'allaccio alla rete del gas in via del Campuccio

Firenze, 15 ottobre 2024 – Nell'area di via del Campuccio, a Firenze, sono previste fino al 18 ottobre alcune modifiche alla viabilità, per un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas. La strada sarà chiusa. Il tratto interessato, si spiega dal Comune, è quello tra via delle Caldaie e Borgo Tegolaio. Percorso alternativo per i veicoli provenienti da via dei Serragli: via Santa Maria-via delle Caldaie-via Mazzetta-Borgo Tegolaio-via del Campuccio. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via Romana: piazza San Felice-via Maggio-via Michelozzi-Borgo Tegolaio-via del Campuccio. In via Tortoli, sempre per un allaccio alla fognatura, fino al 18 ottobre, sarà in vigore un divieto di transito tra via di Cremani e via del Podestà.