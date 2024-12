Lavori all’ex Cnr. Ripristinata la luce

Ripristinata dalla sera di martedì 3 dicembre, grazie all’intervento dei tecnici del Comune di Scandicci e di Hera Luce, l’illuminazione pubblica nell’area ex Cnr. Ancora in corso i lavori al quadro elettrico, che proseguiranno anche nei prossimi giorni. Le segnalazioni erano arrivate dai cittadini che usano il temporary park per fare ginnastica o per portare i loro cani a correre. Lo spegnimento dei lampioni era stato causato da un guasto, ma trovarsi al buio sicuramente non faceva piacere sia per il rischio cadute, sia per la sicurezza percepita. Con l’intervento al quadro elettrico il problema dovrebbe essere risolto.