Lavori alla rotatoria a Vicchio sulla SP 551: sopralluogo del sindaco Nardella

Sono iniziati a Vicchio i lavori per la rotatoria all’intersezione tra la Sp 551 e viale Beato Angelico, in zona stazione. L’intervento è realizzato dalla Città Metropolitana ed è parte di un progetto di interventi per il miglioramento della sicurezza di pedoni e veicoli sulla Sp 551 all’interno di Vicchio. Si tratta di quattro marciapiedi, uno dei quali già fatto, e della rotatoria. L’investimento è di 1 milione e 370 mila euro: 400mila per la rotatoria e 970mila per i marciapiedi. I lavori alla rotatoria, che saranno terminati in novanta giorni, consentiranno di sostituire l’attuale intersezione a T regolata da stop e precedenze. Mentre i lavori per i marciapiedi, 700 metri divisi in tre lotti, saranno affidati nel 2024. "L’intersezione con l’ingresso all’abitato si trova su un’arteria principale, la Provinciale 551, che ha un transito di circa 4000 veicoli al giorno ed è quindi punto sensibile. Si tratta di un’opera prioritaria", sottolinea il sindaco di Vicchio Filippo Carlà Campa.

Ieri, nel cantiere c’è stato un sopralluogo del sindaco metropolitano Dario Nardella, accompagnato dal sindaco Carlà Campa. Ma è stata anche l’occasione per un incontro (foto) con alcune associazioni di categoria e realtà mugellane parlando di trasporti, di turismo, di agricoltura e di sviluppo del Mugello. E delle strategie per evitare che aree deboli come questa rischino lo spopolamento.