Lavori al parco di Ellera: "Area verde più sicura"

"Smantellare e spostare la pista ciclabile avrebbe comportato un aggravio dei costi e avrebbe messo a repentaglio la sopravvivenza degli alberi . Per questo, con la variazione del Rup che a breve arriverà in giunta, in accordo con i Tecnici dei comuni di Pontassieve e Fiesole, del Consorzio di Bonifica e del Genio civile elimineremo l’attuale strada in cemento che, sia dal punto vista ambientale sia da quello estetico, è decisamente più impattante di una pista ciclo/pedonale, in stabilizzato di cava" . E’ quanto tiene a precisare l’Amministrazione fiesolana in merito alla sistemazione del giardino di Ellera. L’intervento inoltre prede di spostare la staccionata di circa 4 metri, più a ridosso dell’argine, recuperando così ulteriore spazio verde. "Questo ci consentirà di avere un’area verde più ampia e fruibile, tanto che – aggiungono la sindaca Scaletti (nella foto) e l’assessore ai lavori pubblici Tommaso Manzini- abbiamo previsto anche l’installazione di panchine ed aree pic-nic, oltre alla piantumazione di nuove alberature". Contestualmente alla sistemazione del giardino, il Genio civile sta portando avanti anche i lavori necessari per la messa in sicurezza dell’argine dell’Arno e ha realizzato una nuova scaletta con corridoio ciclabile, che collega il percorso pedonale in alveo (su cui è stata riportata nuova terra) e i giardini. "In definitiva-concludono- la variazione con il mantenimento della nuova pista ciclo e la rimozione dell’attuale camminamento in cemento, ci consente di investire le risorse che ci sono, in arredi e alberature per offrire alle cittadine e ai cittadini un’area verde più grande e sicura".

D.G.