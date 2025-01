L’arte incontra la scienza. Simbiosi poetica in mostra

Si apre domani alle 18 a Palazzo Bellini (Lungarno Soderini 3) la mostra d’arte internazionale ’Simbiosi poetica 2024/2025’, organizzata da Isolart Gallery, Palazzo Bellini e dall’Associazione Nazionale di Belle Arti d’Italia, con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Firenze. La rassegna, a cura di Yuanqi Cao, Francesca Xue Rui e Rossella Tesi, in programma fino a mercoledì 8 gennaio (ingresso libero), sarà l’occasione per entrare in contatto con i multiformi linguaggi espressivi intergenerazionali di una settantina di artisti provenienti da vari paesi, come Italia, Cina, Regno Unito, Francia, Stati Uniti e rappresenterà un’opportunità live per riflettere sulla stretta e intima connessione che lega da sempre arte, scienza e tecnologia, alla base della rivoluzione creativa fin dal Rinascimento.

Quanto mai originale ed accattivante è infatti l’ispirazione tematica alla quale sono stati chiamati a rispondere gli artisti: gli effetti biologici delle mucillagini e la ‘simbiosi poetica’ che trae origine dall’intelligenza di rete e dall’effetto sinergico dimostrato dalle muffe di melma nei moderni esperimenti biologici. In quanto organismo unicellulare con caratteristiche multi-sessuali e senza struttura cerebrale tra animali e funghi, le melme sono in grado di dividersi, pianificare e ottimizzare sé stesse per scegliere il percorso migliore per la sopravvivenza. Le loro qualità magiche e sconosciute sono state fonte di ispirazione per il potenziale futuro dell’intelligenza artificiale.

Gli artisti partecipanti, attraverso la pittura a olio, la scultura, l’installazione, la fotografia, l’arte elettronica e altre forme si esprimeranno su temi quali ’poesia e contesto’, ’simbiosi nell’era digitale’. La mostra offrirà inediti spunti di riflessione sulle nuove modalità di interazione tra società umane, specie naturali e concetti di coscienza. Grazie a una giuria formata da docenti dell’Accademia di Belle Arti italiana e cinese (fra i quali Giandomenico Semeraro, Gaetano Malandrino, Ren Huizhong, Xu Kaiqiang, Zhong Ming, Tan Chongzheng e Wang Lingyi) e da altre figure come Sveva Bellini, verranno consegnati importanti premi come il Premio all’Artista dell’Anno (Gran premio), Menzione d’onore e Contributo eccezionale. Fra gli artisti in mostra, Paola Adamo, Tian’ai Bi & Xiaohui Hu, Xiaolin Bing, Riccardo Biondi, Conglan Chang, Mariana Cacciola, Maria Christide, Yuhan Cai, Kirio Cho, Miaojian Dong, Francesca Nev, Elisa Pietracito, Roberto Pupi, Duccio, Weifeng Yang, Vittoria Yan Zhang, Tianyu Zhang, Andi Zhou & Siyuan Ma & Bo Bao, Hua Zhu e Meng Zhu.

Info: [email protected] Domestici