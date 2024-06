La Pergola scende in piazza... e naviga in Arno

La Pergola torna in piazza. Dopo l’evento dell’11 maggio scorso, oggi, dalle 17 alle 20, si tiene ’La Pergola in Piazza’, l’intervento del teatro nello spazio urbano in partnership con il Théâtre de la Ville di Parigi con un ricco programma di eventi. Le attività si svolgono di fronte al teatro e nel chiostro dell’ex monastero di Santa Maria degli Angeli. Questo appuntamento de ’La Pergola in Piazza’ coincide con ’Planetaria’, la manifestazione su ambiente e clima ideata da Stefano Accorsi e Filippo Gentili, in corso fino a domani. Oggi (dalle 16 alle 17), nel saloncino ‘Paolo Poli’, Dorcy Rugamba e Vincent Mambachaka sono protagonisti di un talk su quanto la sfida climatica sia una crisi non solo ambientale, ma anche di immaginazione. Dalle 17 alle 20, davanti al teatro, in sincronia con gli eventi di Planetaria, alcuni attori danno vita alle ’Deambulazioni poetiche’: attenderanno “al varco” le persone in uscita dal teatro per recitare loro poesie in tema con l’acqua, il fiume e le fontane. Nel Chiostro dell’ex monastero di Santa Maria degli Angeli, all’ingresso su via degli Alfani, le persone saranno accolte dalle 17 alle 20 dalle ’Consultazioni poetiche e musicali’; all’interno del Chiostro il Centro di avviamento all’espressione del Teatro della Toscana terrà, dalle 17,30 alle 18,15, lezioni aperte di metodo mimico e, dalle 18,30 alle 19, una performance. Negli intervalli si giocherà a ’Ping pong poesia’, e gli spettatori saranno invitati a provare la recitazione unita al gioco della racchetta. Alle 19,20 è previsto il reading di ’Romanzo da spiaggia’, progetto di racconto del fiume Arno creato nel 2016 dallo scrittore Alessandro Raveggi e dal fotografo Francesco Natali. Cuciranno i luoghi de ’La Pergola in Piazza’ le note della street marching band ’La Sghanghenga’, a cui è affidata l’apertura e la chiusura, e altre incursioni a sorpresa.

Terzo luogo l’Arno, grazie alla collaborazione con il team di Arnoboat: la corsa delle 17,30 sarà caratterizzata dalla possibilità di effettuare delle ’Consultazioni poetiche acquatiche’ sul lento tragitto del fiume.