La nuova rete del gas a Le Bagnese. Entro febbraio la fine dei cantieri

Le Bagnese, ancora due mesi di passione. Proseguono nel quartiere i lavori di completamento della rete del gas. Un intervento corposo che dovrebbe finire a febbraio con un’appendice estiva per la via Fattori, fondamentale per la viabilità del quartiere.

Il costo totale è di quasi 900mila euro, sono coinvolte nel cantiere via Fattori, e le vie Signorini, Cecconi, Faldi, Cecioni, Puccinelli, Cabianca.

La prima fase dell’intervento, temuta per i disagi, non ha creato al contrario grossi problemi. Ha funzionato l’operazione trasparenza nella quale il vicesindaco Yuna Kashi Zadeh, accompagnato dai tecnici di Centria (che eseguirà e pagherà per intero l’intervento) ha spiegato ai residenti le modalità dell’intervento. Proprio Centria, due anni fa, aveva completato la prima metà delle condutture del gas delle Bagnese.

Adesso è arrivato il momento di finire l’intervento. Sul campo vengono eseguiti avanzamenti parcellizzati per diminuire al massimo il disagio sulla viabilità e per la sosta dei residenti. Dall’intervento invernale resterà fuori via Fattori che è centrale per il quartiere. Qui è prevista la manutenzione tra luglio e agosto per non mettere in difficoltà i commercianti.

Conclusi i lavori, Centria si occuperà anche della riasfaltatura. L’amministrazione con l’occasione ha messo in cantiere anche interventi legati alla nuova viabilità delle Bagnese e per la riqualificazione di via Fattori.