La "Lollo" e quell’Italia in bianco e nero

Morandi

Durante la 80° edizione della "Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica" a Lido di Venezia il 6 Settembre 2023 è stato presentato il francobollo che l’Italia ha dedicato a Gina Lollobrigida recentemente scomparsa. Nella vignetta viene riprodotto un bel ritratto fotografico in bianco e nero dell’attrice con sullo sfondo una pellicola cinematografica e in alto a destra la sua firma autografa. Gina Lollobrigida è stata uno dei simboli e delle icone del cinema italiano del dopo guerra con una carriera prestigiosa durante la quale ha ricevuto molteplici riconoscimenti : sette David di Donatello, un Golden Globe, due Nastri d’Argento e nel 2018 la stella sulla "Walk of Fame" di Los Angeles.

Nessuno potrà mai dimenticare la celebre bersagliera di "Pane amore e fantasia" un film memorabile del neorealismo italiano degli anni ‘50 dove ha recitato accanto a Vittorio de Sica che interpretava il Maresciallo di un piccolo paese. Gina Lollobrigida ha frequentato l’Accademia delle Belle Arti di Roma sviluppando le sue doti di pittrice e scultrice; onoraria dell’Antica Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, è stata anche ambasciatrice della F.A.O. Infine non possiamo dimenticare la passione e l’abilità che aveva per la fotografa. Tra le sue opere artistiche i filatelici conoscono bene il dipinto di Madre Teresa di Calcutta che San Marino ha utilizzato per il francobollo da €. 750 appartenente alla serie PostEurop del 1996 e sempre San Marino nel 2007 ha dedicato a Gina Lollobrigida una serie di cinque francobolli.