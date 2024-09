La Limonaia si colora di libri, musica e bici con “FestivAlto“

FUCECCHIO (Firenze)

Inizia oggi “Festivalto“, la tre giorni a ingresso libero con concerti e incontri letterari, campus e laboratori per adolescenti, tavole rotonde su buone pratiche e attivismo.

Appuntameto fino a domenica negli spazi all’aperto della Limonaia del Parco Corsini e in piazza Montanelli a Fucecchio.

“Cittadinanza attiva, tra memoria, comunità, arte ed ecologia” è il tema di questa terza edizione che vedrà ospiti i giganti del rocksteady, The Bluebeaters, e il duca dell’organo, Hammond Enri Zavalloni. E ancora, la tavola rotonda su responsabilità sociale d’impresa e sostenibilità e tante iniziative per avvicinare i giovani a tematiche ambientali. Infine, un appuntamento gustoso per i fan della bici vintage. Vi è venuto un certo appetito? Alle 18,30 di oggi inaugurazione nel Cortile della biblioteca comunale di Palazzo Corsini, dove lo scrittore e assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, presenterà il libro “Il bosco dove tutto cominciò. Storia di una famiglia partigiana”, scritto insieme alla madre Rossella Köhler. Dalle 21 spazio alla musica: sul palco della Limonaia del Parco Corsini un concerto tutto da ballare insieme a Enri Zavalloni e ai The Bluebeaters (nella foto), la più giamaicana delle band italiane. Un’ottima occasione per ascoltare il nuovo singolo “Non sento più”, che dà il titolo al tour estivo. A seguire dj set con Fritz Orlowski Dj e Gina Dj.

L’appuntamento per i fan della bici vintage è con Cantilovers, che alle 10 dà il via alla ricca giornata di domani: due giorni di escursioni tra le campagne di Firenze, Pisa e Pistoia con mountain bike rigorosamente anni 80/90. Per info: [email protected] – IG @cantilovers.

Programma completo sui canali social.

O.Mu.