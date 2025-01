La gestione della biblioteca torna a Co&So

È stata affidata alla cooperativa Co&So per un altro triennio la gestione dei servizi bibliotecari comunali di Impruneta. Il contratto era scaduto con la fine del 2024. All’avviso di indagine di mercato con capitolato speciale d’appalto pubblicato dal Comune nell’ottobre scorso, avevano risposto tre operatori, tutti con le caratteristiche adeguate per poter effettuare il servizio. Nella fase successiva, quella a procedura di gara negoziata, ha "vinto" Co&So, già con esperienza pluriennale sul territorio: ha ottenuto il punteggio più alto tra i pretendenti al posto in biblioteca, la gestirà fino al 31 dicembre 2027. Per il servizio, il gestore percepirà 31.690,88 euro per ognuno dei tre anni, già previsti al capitolo "Biblioteca servizi" nel bilancio di previsione triennale approvato a dicembre.

Ma.Pl.