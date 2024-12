La Firenze green deve accelerare

In campagna elettorale Sara Funaro ha promesso 50mila nuovi alberi in città nei prossimi anni.

L’intento è nobile e tutti attendiamo che il piano si realizzi. Ricordiamo sempre però che Firenze ha una ’sete’ di verde inesauribile e le ragioni sono molteplici. Il cemento avanza ovunque e la città, nei mesi più caldi, da giugno a settembre, si trasforma puntualmente in una fornace. Bene dunque che ci sia l’idea di rinfrescarla e ossigenarla ma sarebbe bene che la missione fosse in cima all’agenda dell’amministrazione comunale. Altra preghiera: sappiamo bene che non si possono piantare di botto alberi di 20 metri, ma almeno cerchiamo di trovare specie già robuste e frondose. C’è da fare.