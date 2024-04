"La cittadinanza tra giustizia e democrazia". Gli atti della giornata di studi in memoria di Sergio Caruso sono stati raccolti in un volume che sarà presentato oggi alle 16.30 alla sala conferenze dell’Accademia La Colombaria, in via Sant’Egidio 23, a Firenze.

Sergio Caruso, scomparso tre anni fa, era professore universitario di Filosofia politica alla Cesare Alfieri, un punto di sintesi al quale era arrivato coniugando i suoi percorsi da ricercatore e poi da docente di Storia del pensiero politico e la sua parallela formazione e attività di psicologo, psicoterapeuta e psicoanalista, oltre agli interessi sempre verticali e profondi che frequentava con assidua spigliatezza tra le scienze umane, l’economia e la medicina.

Il volume (edito da Firenze University Press, 2023) propone un ritratto di Sergio Caruso come studioso, filosofo e intellettuale, e riflette sulla sua esperienza accademica e culturale. La pluralità di contributi che il libro raccoglie è riassunta in una parola chiave a lui assai cara: cittadinanza.

Alla cittadinanza Caruso, al culmine della sua maturità, ha dedicato pagine di grande rilievo mostrando, per usare le sue parole, "come questa nozione – in origine un concetto esclusivamente giuridico – abbia acquisito una crescente importanza nelle scienze sociali e nella teoria politica, in quanto non più e non solo insieme statico di diritti e doveri legati all’appartenenza del soggetto alla comunità politica bensì fascio di funzioni sociali e forza collettiva emergente: quindi leva di nuove domande di democrazia".

Alla presentazione intervengono i curatori del volume Orlando Roselli e Dimitri D’Andrea (entrambi dell’Università di Firenze). Per chi non potrà essere presente, la presentazione sarà anche trasmessa in video streaming al link: https://us02web.zoom.us/j/87612800168.

