La bellezza secondo Riccio. Nuova lezione del Prof. Cordella

Una nuova lezione con il Prof Cordella. ’Dove sta la bellezza?’ è la conferenza-spettacolo di Alessandro Riccio che debutta domani (ore 21) al Teatro di Fiesole.

Riccio continua, così, il suo progetto teatrale all’insegna della cultura e del divertimento, seguendo la moda delle lezioni-spettacolo in voga negli ultimi anni, ispirato dalle figure carismatiche di Barbero, Galimberti, Daverio, per creare nuovamente una serie di spettacoli ’inaspettati’. Il suo personaggio, il Prof Cordella stavolta proverà a rispondere a domande del tipo ’Perché qualcosa ci sembra bello?’, ’Perché i canoni di bellezza mutano nel tempo?’. In un mondo sovraccarico di informazioni, stimoli e velocità, perdersi è facilissimo: la ’guida’, il maestro diventano quindi figure necessarie per accompagnarci nel labirinto della contemporaneità. Dopo averci illustrato ’verità’ e ’poesia’, Riccio/Cordella conduce ora lo spettatore tra le infinite sfaccettature della ’bellezza’, tema gigantesco che è stato croce e delizia di ogni epoca. Cordella racconta, spiega, illustra "dove sta la bellezza" attraverso aneddoti, teoremi, schemi algebrici e performance inusuali e trascinanti. Il tutto condito dal carisma del professore universitario, il trascinante entusiasmo dell’uomo che ama lo studio e la cervellotica pignoleria del topo da biblioteca. Infio: www.teatrodifiesole.it o [email protected].