Jana Salenko, una stella sul palco: "La danza è cultura e sentimenti"

"Jana Salenko è un diamante di purezza assoluta del balletto. L’ispirazione che trasmette eleva la compagnia a un nuovo livello in ogni spettacolo. Per ogni artista è una grande onore e gioia esibirsi al fianco di questa stella mondiale". Andrey Sharaev è il direttore della compagnia internazionale European Classical Ballet, che si appresta alla prima tournée in Italia, con tappa il 4 novembre al teatro Aurora di Scandicci. Per l’occasione la compagnia si esibirà con Jana Salenko, portando in scena Il Lago dei Cigni, Lo Schiaccianoci e La Bella Addormentata.

Nata in Ucraina, la Salenko vive ora a Berlino, dove è prima ballerina al Berlin State Ballet. Madre di tre bambini, nel corso della sua straordinaria carriera, ha danzato con numerose compagnie prestigiose in tutto il mondo, tra le quali il Balletto Mariinsky di San Pietroburgo, lo Staatsballett di Berlino, il Wiener Staatsballett in Austria, il Royal Ballet di Londra, il Tokyo Ballet in Giappone, l’Opera di Roma. La sua tecnica, la sua grazia e la sua capacità di comunicare emozioni attraverso il movimento, l’hanno resa una delle ballerine più ammirate della sua generazione. Ora è pronta a calcare le scene italiane insieme agli artisti dell’European Classical Ballet: "Danzare con loro è come danzare con una grande famiglia – afferma Yana Salenko –. Sono circondata da ballerini giovani ed esperti, li vedo sostenersi a vicenda sia dietro le quinte che sul palco. Mi emoziona vedere come mi ascoltano e come a loro volta mi supportano dimostrando grande amore. Lavoriamo tanto e con sacrificio ma c’è molta gratificazione". Ma cos’è per lei la danza? "Il balletto parla di cultura, di sentimenti, di stile – commenta –. È una grande arte capace di trasmettere emozioni pure e forti, è una forma di educazione e di avvicinamento alla splendida musica classica, può essere anche lo stimolo per numerose professioni”.

Sul palco dell’Aurora eseguirà ’Il Lago dei Cigni’, ’Lo Schiaccianoci’ e ’La Bella Addormentata’, meraviglioso trittico accomunato dalle musiche di Cajkovskij e dalle coreografie di Marius Petipa rivisitate da Andrei Batalov del Teatro Bolshoi. Con lei ci sarà Boris Zhurilov, stella dell’Opera Nazionale di Ungheria, come primo ballerino ospite della Compagnia nata nel 2008, composta da circa 35 persone, di età e provenienze diverse. "Non vediamo l’ora di incontrare il pubblico italiano a teatro – spiega Sharaev –. L’emotività che ci dimostra e il calore con cui ci accoglie è sempre bellissimo".