Italianità Madrid. I premi firmati. Impruneta

E’ imprunetina la firma dei premi per l’italianità di Madrid. Il massimo riconoscimento del Comitato italiani all’estero Comites, consegnato a 11 italiani al Circolo delle belle arti madrileno, è una targa in terracotta imprunetina su lastra di ottone: riproduzione una delle tegole della cupola del Duomo di Firenze. Promotore dell’iniziativa di internazionalizzazione delle fornaci storiche a marchio Cat di Impruneta è Marcello Zeppi, presidente dell’associazione Baruffi e del Montecatini International Short Film Festival. Orgoglioso della scelta il sindaco Riccardo Lazzerini: "L’artigianato distintivo della nostra comunità merita di varcare i confini regionali. Questa straordinaria capacità di espandersi non solo celebra la nostra identità locale, ma contribuisce a promuovere l’eccellenza artistica e artigianale del nostro territorio a livello più ampio".

Ma.Pl.