Istituto storico della Resistenza. L’ordine del giorno di Cecilia Del Re: "Rinforziamo la collaborazione"

"Rinforziamo la collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza. Occorre concretamente abilitare sul territorio chi ha il ruolo e la capacità di promuovere iniziative divulgative e formative sulla Resistenza e i valori della Costituzione. Approvato il nostro ordine del giorno affinché l’amministrazione comunale investa maggiori risorse per sostenere le iniziative legate alla memoria", fa sapere la leader di Firenze Democratica Cecilia Del Re. L’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea svolge già in collaborazione con l’amministrazione comunale fiorentina molte iniziative legate alla memoria, grazie in particolare anche ad un protocollo di intesa che fu siglato nel 2020. "Con l’ordine del giorno - aggiunge -, abbiamo invitato Sindaca e Giunta a rinnovare e integrare il protocollo di intesa con l’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea".